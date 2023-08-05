Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu Maribor maçı oyuncu listesini açıkladı
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın oyuncu listesini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı listede Zimbru maçının aksine Serdar Dursun, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Burak Kapacak yer almadı.
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Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Umut Nayir'i dahil etti. Edinilen bilgiye göre; Mert Hakan ve Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.
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Fenerbahçe'nin 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak mücadele öncesinde kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:
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Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
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