Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 değişiklik!

Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Umut Nayir'i dahil etti. Edinilen bilgiye göre; Mert Hakan ve Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.