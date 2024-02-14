Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman? Muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunu lider bitiren Fenerbahçe son 16 tur maçında rakibini bekliyor. Başarılı bir Avrupa serüveni geçiren sarı- lacivertliler, Play- off'dan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, muhtemel rakipleri kimler? İşte, detaylar...
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçı için geri sayım sürüyor. Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlar play- off karşılaşmalarına çıkıyor. Turu geçen takımlar son 16'ya kalacak ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak. İşte, Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maç tarihleri ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları rövanş eleme usulü oynanacak.
Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek kura ile belli olacak. UEFA Konferans Ligi play- off karşılaşmalarının sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe son 16'ya yükselen takımlarla eşleşecek.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
15 Şubat 2024 Perşembe (yarın) oynanacak Konferans Ligi play-off eşleşmeleri şu şekilde;
Sturm Garz -Slovan Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
Real Betis - Dinamo Zagreb
Olympiakos - Ferencvaros
Ajax - Bodo/Glimt
Molde - Legia Warszawa
Macabi Haifa - Gent
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