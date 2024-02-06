Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu güncellendi!

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Ara transfer döneminde şu ana kadar Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan Bartuğ Elmaz, Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin ve Emre Mor kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz'in de listeden çıkarılması dikkat çekti. Grup maçlarında listede yer almayan Mert Müldür ise yine kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ise UEFA kadrosuna dahil edildi.

KENT VE ZAJC KADRODA

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Kent ile Miha Zajc da UEFA kadrosunda yer alan diğer isimler oldu. REKLAM Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle: Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai