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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu güncellendi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu güncellendi!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu için kadrosunu güncelledi. Yeni transferler Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic kadroya dahil edildi. Takımdan ayrılan Bartuğ Elmaz, Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin ve Emre Mor'un yanı sıra Serdar Aziz ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:32
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        F.Bahçe'nin Avrupa kadrosunda sürpriz!
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        Ara transfer döneminde şu ana kadar Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi.

        Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan Bartuğ Elmaz, Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin ve Emre Mor kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz'in de listeden çıkarılması dikkat çekti. Grup maçlarında listede yer almayan Mert Müldür ise yine kadroya dahil edilmedi.

        Fenerbahçe'de yeni transferler Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ise UEFA kadrosuna dahil edildi.

        KENT VE ZAJC KADRODA

        Transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Ryan Kent ile Miha Zajc da UEFA kadrosunda yer alan diğer isimler oldu.

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        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:

        Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz

        Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer

        Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu

        Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai

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