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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Twente kadrosunda iki değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Twente kadrosunda iki değişiklik

        Fenerbahçe, Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:44
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        Fenerbahçe'nin kadrosunda 2 değişiklik!
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        Fenerbahçe, Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz’ın dahil edildiğini açıkladı.

        KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

        Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadroda iki değişiklik yaptı

        Kadrodaki isimlerden ​​​​​​​Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz’ın dahil edildi

        KADRO

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmas, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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