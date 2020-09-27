Fenerbahçe, ligde son 6 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde Galatasaray'la oynadığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.