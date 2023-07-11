Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Wilfried Zaha kararını verdi!

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Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.

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Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi de Wilfried Zaha'ya çevrilirken, yıldız futbolcunun transferi yılan hikayesine döndü.

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Bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna bir süre önce teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçmişti.

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Fenerbahçe dışında birçok kulüpten teklif alan 30 yaşındaki yıldızdan gelen son haberler ise olumsuz...

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1 aydır sarı-lacivertlilerin teklifine yanıt vermeyen Zaha'nın İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Zaha ve eşinin çocuklarının eğitimi için bir süre daha İngiltere'de yaşamak istedikleri bildirildi.

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Yıldız ismin bu nedenle Crystal Palace'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.