Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Andre Gomes kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda ter dökecek sarı lacivertliler, transferin son günlerine doğru Everton'un 30 yaşındaki Portekizli oyuncusu Andre Gomes'i gündemine aldı. İşte, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Andre Gomes ile ilgili bilgiler...
- 1
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler söz konusu. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden kanaryada, orta saha için gündeme Everton'un Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes geldi. İşte, geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Lille'de geçiren Gomes hakkında detaylar...
- 2
ANDRE GOMES KİMDİR?
1991 yılında Portekiz'in Grijo kentinde dünyay gelen Gomes, profesyonel futbola ülkesinin takımlarından Benfica'da adım attı.
Burada 3 yıl oynadıktan sonra İspanya'nın en başarılı takımlarından Valencia'ya transfer olan Gomes, burada gösterdiği performansla İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu.
- 3
Barcelona'da forma giydiği 2 sezonun ardından köklü İngiliz kulübü Everton'da İngiltere kariyerine başlayan Gomes, son olarak Fransız temsilcisi Lille'de kiralık forma giydi.
-
- 4
Gomes, 2022-2023 yılında Ligue 1'de 26 maçta forma şansı buldu. Söz konusu karşılaşmaların 18'ine ilk 11 başlayan Portekizli oyuncu, sezonu 3 gol 2 asistle tamamladı.
- 5