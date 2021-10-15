Fenerbahçe'nin Trabzonspor planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'de oynayacakları Trabzonspor maçının planlamasını büyük ölçüde yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, sahanın liderleri olarak Mesut Özil ve Luiz Gustavo'ya güveniyor. Portekizli teknik adam, Mesut sayesinde takımın pas kalitesini yükseltmek istiyor.

Bu sezon 12 resmi maçın tamamına 11’de başlayan Luiz Gustavo ise milli arada dinlenme imkanı buldu. Brezilyalı oyuncunun, Trabzon deplasmanında orta sahanın direnci olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Gustavo’nun yanı sıra savunmada Min Jae Kim ve Attila Szalai’nin uyumuyla birlikte özellikle Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius’un hızını kesmeyi hedefliyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun yükselen performansından da memnun olan teknik ekip, genç futbolcunun dinamizminden yararlanmayı amaçlıyor.

Pereira’nın milli takımlarından dönen Pelkas, Valencia ve Serdar Dursun’un yanı sıra Jose Sosa’yı da zorlu maça yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.

HAKEM ŞANSALAN

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.