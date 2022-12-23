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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Giriş: 23.12.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın günü saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

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