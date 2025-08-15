Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Süper Lig karnesi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Süper Lig karnesi

        Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe'nin, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk maçı yarın 21.30'da Göztepe karşısında olacak. Lig tarihinde 19 şampiyonluk yaşayan sarı lacivertliler, 1288 galibiyet, 370 yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 12:38 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:38
        Fenerbahçe'nin Süper Lig karnesi
        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında iç sahada oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında başlayacak. Sarı-lacivertliler aralıksız yer aldığı ligde 68'inci sezonuna çıkacak.

        Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk yaşadı.

        Lig tarihinde toplam 2 bin 232 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, 1288 galibiyet elde ederken, 370 yenilgi yaşadı, 4 bin 34 gol atıp, kalesinde 1976 gol gördü.

        Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

        FENERBAHÇE'NİN "EN"LERİ

        Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

        En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.

        En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

        En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon)

        O G B M A Y P
        36 29 6 1 103 27 93

        En kötü sezonu: 1980-1981

        O G B M A Y P
        30 9 11 10 31 27 29

        En çok maç kazandığı sezon: 2023-2024 (38 maçta 31 galibiyet).

        En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet).

        En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik).

        En az berabere kaldığı sezon: 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik), 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik).

        En az yenildiği sezon: 2023-2024 (38 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi), 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi).

        En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi).

        En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol).

        En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol).

        En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol).

        En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol).

        En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018).

        En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).

        En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992).

        En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27).

        En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).

        SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 67 sezondaki performansı şöyle:

        Sezon Derecesi O G B M A Y Puan
        1959 Şampiyon 16 13 2 1 33 8 28
        1959-60 2. 38 27 6 5 88 38 60
        1960-61 Şampiyon 38 26 9 3 81 29 61
        1961-62 2. 38 23 7 8 64 30 53
        1962-63 3. 42 24 12 2 73 28 60
        1963-64 Şampiyon 34 21 11 2 55 14 53
        1964-65 Şampiyon 30 18 11 1 52 13 47
        1965-66 4. 30 10 12 8 32 25 32
        1966-67 2. 32 17 9 6 37 20 43
        1967-68 Şampiyon 32 19 11 2 38 12 49
        1968-69 4. 30 13 9 8 34 25 35
        1969-70 Şampiyon 30 17 10 3 31 6 44
        1970-71 2. 30 14 13 3 43 23 41
        1971-72 3. 30 14 11 5 37 21 39
        1972-73 2. 30 16 10 4 42 17 42
        1973-74 Şampiyon 30 15 13 2 39 15 43
        1974-75 Şampiyon 30 15 13 2 43 18 43
        1975-76 2. 30 14 12 4 40 18 40
        1976-77 2. 30 12 15 3 31 17 39
        1977-78 Şampiyon 30 17 8 5 48 24 42
        1978-79 3. 30 15 8 7 41 23 38
        1979-80 2. 30 12 11 7 31 27 35
        1980-81 10. 30 9 11 10 31 27 29
        1981-82 3. 32 15 11 6 48 26 41
        1982-83 Şampiyon 34 18 13 3 43 20 49
        1983-84 2. 34 17 11 6 46 24 45
        1984-85 Şampiyon 34 18 14 2 65 25 50
        1985-86 5. 36 13 16 7 40 32 42
        1986-87 5. 36 13 13 10 49 39 39
        1987-88 8. 38 15 10 13 45 43 55
        1988-89 Şampiyon 36 29 6 1 103 27 93
        1989-90 2. 34 22 4 8 70 38 70
        1990-91 5. 30 12 8 10 53 53 44
        1991-92 2. 30 23 2 5 81 35 71
        1992-93 5. 30 18 4 8 75 41 58
        1993-94 2. 30 21 6 3 69 26 69
        1994-95 4. 34 20 7 7 78 35 67
        1995-96 Şampiyon 34 26 6 2 68 19 84
        1996-97 3. 34 22 7 5 79 25 73
        1997-98 2. 34 21 8 5 61 25 71
        1998-99 3. 34 22 6 6 84 29 72
        1999-00 4. 34 17 10 7 59 44 61
        2000-01 Şampiyon 34 24 4 6 82 39 76
        2001-02 2. 34 24 3 7 70 31 75
        2002-03 6. 34 13 12 9 55 41 51
        2003-04 Şampiyon 34 23 7 4 82 41 76
        2004-05 Şampiyon 34 26 2 6 77 24 80
        2005-06 2. 34 25 6 3 90 34 81
        2006-07 Şampiyon 34 20 10 4 65 31 70
        2007-08 2. 34 22 7 5 72 37 73
        2008-09 4. 34 18 7 9 60 36 61
        2009-10 2. 34 23 5 6 61 28 74
        2010-11 Şampiyon 34 26 4 4 84 34 82
        2011-12 2. 40 24 9 7 70 38 81
        2012-13 2. 34 18 7 9 56 39 61
        2013-14 Şampiyon 34 23 5 6 74 33 74
        2014-15 2. 34 22 8 4 60 29 74
        2015-16 2. 34 22 8 4 60 27 74
        2016-17 3. 34 18 10 6 60 32 64
        2017-18 2. 34 21 9 4 78 36 72
        2018-19 6. 34 11 13 10 44 44 46
        2019-20 7. 34 15 8 11 58 46 53
        2020-21 3. 40 25 7 8 72 41 82
        2021-22 2. 38 21 10 7 73 38 73
        2022-23 2. 36 25 5 6 87 42 80
        2023-24 2. 38 31 6 1 99 31 99
        2024-25 2. 36 26 6 4 90 39 84

        Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
