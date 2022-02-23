Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu.

Kafilede Mesut Özil, Filip Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Diego Rossi yer almadı.