Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.