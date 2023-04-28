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Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosunda 6 önemli eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 6 önemli eksik bulunuyor.

Giriş: 28.04.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosunda 6 önemli eksik!
AA

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.

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