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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3. ön eleme ve play-off turu oynayacak. İlk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler kura çekiminde seri başı olma şansını kaybetti. Kanarya'yı 3. ön eleme turunda güçlü rakipler bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:34
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        • 1

          Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonuna 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılma şansını ise kaybetti.

        • 2

          Kanarya'nın eleme maçları takvimi netleşirken, muhtemel rakipleri ise diğer liglerde oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

        • 3

          F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek.

        • 4

          Fenerbahçe bu turu geçtiği takdirde, play-off turuna yükselecek ve ilk maçını 19-20 Ağustos 2025’te, ikinci maçını ise 26-27 Ağustos 2025’te oynayacak. Sarı-lacivertliler iki elemeyi de geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.

        • 5

          Devler Ligi ön eleme turu kura çekimine seri başı olarak katılma şansını kaybeden Fenerbahçe'yi güçlü rakipler bekliyor.

        • 6

          İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

        • 7

          Benfica (Portekiz)

        • 8

          Rangers (İskoçya)

        • 9

          Club Brugge (Belçika)

        • 10

          Feyenoord (Hollanda)

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