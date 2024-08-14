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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2024 - 00:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:16
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        Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

        Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti böylece 16 yıla çıktı.

        En son 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, o dönemde başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselmişti.

        Çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Fenerbahçe, o tarihten bu yana Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başaramadı.

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