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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'nin sakatları ne zaman dönüyor? Fred'den müjde var! Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda son gelişmeleri aktardı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin sakatları ne zaman dönüyor? Fred'den müjde var! Ahmet Selim Kul, Geçiş Oyunu'nda son gelişmeleri aktardı

        Habertürk TV'de spor vakti... Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, Geçiş Oyunu'nda futbol gündemini masaya yatırdı. Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki sakatlıklara dair çarpıcı bilgiler aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 01:07 Güncelleme: 21.11.2023 - 01:08
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        Fenerbahçe'de sakatlar ne zaman dönüyor?
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        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, futbol gündemini Habertürk TV'de yayınlanan 'Geçiş Oyunu'nda masaya yatırdı.

        A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024'teki son eleme maçı olan Galler müsabakasını değerlendiren Ahmet Selim Kul, "Çok önemli bir şeyden bahşediyor çünkü biz kriz anlarında daha derli toplu iş yapabilen bir topluluğuz. Asıl sorunlar bu nedenle başarıdan sonra oluyor. Başarıyı yönetemiyoruz. Şampiyon olan takımlar hoca değiştiriyor, kısır döngü oluyor. Montella bazı gözlemler yapmıştır. Bunun sonucunda bu lafları söylediyse beni umutlandırır ama klasik bir söylem de olabilir" dedi.

        Galatasaray'ın Bayern Münih maçında Harry Kane'in attığı gole dair yaptığı VAR itirazını değerlendiren Cem Dizdar, "Elektronik bir işle uğraşıyorsun. İş iyice çığırından çıktı. Arıza da olur. Oyunu görüntünün eline verdin. Oyun, insanlar arasındaki ilişkiden, beşeriyetten çıktı. Her şey gösteri haline getirildi. Sahada olanın tekrarı yok, bunda tekrarı var. Bu gerçek değil. Oyun zedelenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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        FENERBAHÇE'DE SAKATLAR NE ZAMAN DÖNÜYOR?

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki sakatlıklara dair çarpıcı bilgileri aktardı. Kul'un bilgileri şöyle:

        "FRED, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA KADRODA OLACAK"

        Fred muhtemelen bu hafta muhtemelen dönecek. Adana Demirspor maçında oynamak için kendini zorladığı için ufak bir ağrısı olabilir ama Fatih Karagümrük maçı kadrosunda muhtemelen göreceğiz."

        "DJIKU İÇİN SİVASSPOR MAÇINI BEKLEMEK DAHA DOĞRU"

        "Djiku'da kırık var. Normalde bu sakatlığın daha uzun sürmesi gerekirken süreç daha iyi gidiyor ama Djiku için Sivasspor maçını beklemek doğru olacak."

        "SERDAR AZİZ'İ KADRODA GÖRMEK SÜRPRİZ OLMAZ"

        King, Emre Mor, Cengiz Ünder döndü. Becao'yu daha uzun beklemek gerekecek. Serdar Aziz'i maç kadrosunda görürsek şaşırmayalım.

        MARCAO, FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İsmail Kartal'ın geçen günlerde yaptığı zirvenin detaylarını da yine Ahmet Selim Kul aktardı:

        Marcao, Fenerbahçe'ye önerildi. İlk başta kilo fazlası nedeniyle çok sıcak bakılmadı ancak Szalai iddiaları da çıktı. Fenerbahçe geçici bir çözüme, 6 aylık kiralamaya gidilebilir.

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