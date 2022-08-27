Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri arasında hangi takımlar var? FB rakibi kim oldu, hangi grupta?

Fenerbahçe'nin rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da farklı mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırmayı başaran Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe kaçıncı torbada ve muhtemel rakipleri hangi takımlar?

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