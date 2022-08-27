Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler, hangi gruba düştü ve maçları ne zaman? Avrupa Ligi Trabzonspor'un rakipleri kimler ve maçları hangi tarihte?

Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu, hangi gruba düştü? Trabzonspor'un rakipleri hangi takımlar, hangi gruba gitti?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz B ve H gruplarında mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri hangi takımlar oldu? İşte, ayrıntılar...

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