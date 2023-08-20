Fenerbahçe'nin rakibi Twente ligde üç golle kazandı
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente, Hollanda Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı Zwolle'yi 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda karşı karşıya geleceği Twente, Hollanda Ligi'nde kazanmaya devam ediyor. Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırlayan Twente, maçtan 3-1 galip ayrıldı.
De Grolsch Veste'de oynanan mücadelede ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri 18. dakikada Michal Sadilek, 76. dakikada Sem Steijn ve 90+4. dakikada Jasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.
PEC Zwolle'nin tek golü ise 33. dakikada penaltıdan Ferdy Druijf'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftadır puan alamayan Zwolle ise ligde 15. sırada yer aldı.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.