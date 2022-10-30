Rennes, Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında sahasında Montpellier ile karşılaştı.

Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Terrier, 23. dakikada Kalimuendo ve 85. dakikada Gouri kaydetti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi Rennes bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Ayrıca son 9 maçında mağlup olmadı.

Montpellier ise ligde oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Rennes, puanını 27'ye çıkardı. Montpellier ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rennes, Lille deplasmanına gidecek. Montpellier ise Clermont'a konuk olacak.