        Fenerbahçe'nin rakibi Kocaelispor!

        Fenerbahçe'nin rakibi Kocaelispor!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.08.2025 - 09:28
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

          Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

          Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

          Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

        • 2

          TAKIMDA 4 EKSİK

          Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

          Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        • 3

          DORGELES NENE, İLK MAÇINA ÇIKACAK

          Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

          Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

