UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe, grubundaki son maçında köklü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk oldu ve rakibini 2-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. İşte, kanaryanın muhtemele rakipleri ve play-off süreci...