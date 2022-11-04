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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 takımları hangileri? FB rakibi hangi takım? Fenerbahçe muhtemel rakipler

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider bitiren ve adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza attı. İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi ile ilgili bilgiler...

Giriş: 04.11.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe, grubundaki son maçında köklü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk oldu ve rakibini 2-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. İşte, kanaryanın muhtemele rakipleri ve play-off süreci...

  • UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

    1-FENERBAHÇE / 14 Puan ve 6 Averaj

    2-Rennes / 12 Puan ve 3 Averaj

    3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj

    4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj

  • FENERBAHÇE'NİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sarı lacivertli ekibimiz, son maçlar sonrasında liderliği bırakmadı ve doğrudan son 16'ya kalmayı başardı.

    UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

  • Temsilcimiz, son 16 turunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 takımın eşleşmelerinden tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek. 

  • FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

    Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım:     Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax, Leverkusen, Shakhtar, Sporting, Salzburg. 

    Avrupa Ligi'ni 2. bitiren 8 takım: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

    Bu takımların eşleşmesinden turlayacak rakiplerden biri temsilcimizin son 16'daki rakiplerinden biri olacak.

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