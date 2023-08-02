Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak ve maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşıyor. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 5-0 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler, bir üst tura yükselmek için büyük bir avantaja sahip durumda. Peki, Fenerbahçe bir üst tura yükselmesi halinde rakibi kim olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zimbru Fenerbahçe maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele öncesi sarı lacivertli temsilcimiz, büyük bir avantajı elinde bulunduruyor. İşte, söz konusu maçta tur atlaması halinde Fenerbahçe'nin Konferans Ligi serüveni hakkında detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine sahne olacak Zimbru Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Zimbru'yu sahasında 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu akşamki rövanş müacadelesinde tur atlaması halinde FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşılaşacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.

        • 5

          Sarı lacivertli ekibimiz bu turu da geçerse play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Habertürk Anasayfa