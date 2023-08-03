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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi

        UEFA Konferans Ligi 2. tur ön eleme turunda eşleştiği Moldova ekibi Zimbru'ya iki maçta 9 gol atarak eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. 1 Ağustos Salı günü turlayan temsilcimiz rakibini bekliyor. Peki, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:26
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Salı günü deplasmanda karşılaştığı Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmeye hak kazanmıştı. Söz konusu turnuvada maçların genellikle Perşembe günü oynanması nedeniyle sarı lacivertlilerin rakibi bugün belli olacak. İşte, muhtemel rakipler...

        • 2

          KANARYA İKİ MAÇTA DA GOL YAĞDIRIP TURLADI!

          UEFA Konferans Ligi'nde 5-0'ın rövanşında Moldova temsilcisi Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarken, diğer goller Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Zimbru'yu geçerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe, dün akşamki müacadele sonrası rakibini beklemeye başladı.

          Kanarya FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) eşleşmesinden tur atlayan takımla 3. turda mücadele edecek.

          İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Perşembe akşamı 21:30'da oynanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN OLASI 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki ilk maçlarına 10 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmalarına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.

        • 5

          Sarı lacivertli ekibimiz bu turu da geçerse play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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