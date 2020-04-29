29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle ligler askıya alınırken bu durum tüm kulüpleri mali anlamda olumsuz etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'de ekonomik darboğazdan çıkış için umut oyuncu satışı olurken Vedat Muriç ve Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.
VEDAT'IN ROTASI İNGİLTERE
Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriç, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın listesinde yer alırken bu transfer için sezonun tamamlanması bekleniyor. İngiliz basını Jose Mourinho'nun Kosovalı yıldızı çok istediğini yazmaya devam ederken konuşulan bonservis 20 milyon Euro...
ALTAY, SHEFFIELD'DAN SONRA AJAX'IN DA RADARINDA
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır da Avrupa takımlarının gözdelerinden. Agence France-Presse'in haberine göre; Sheffield United'ın ardından şimdi de Hollanda devi Ajax, 22 yaşındaki kaleciyi transfer listesine aldı. Haberde, Ajax kalecisi Onana’nın Avrupa devlerinden birine transfer olacağı ve Eredivisie ekibinin Kamerunlu kalecinin yerini Altay ile doldurmayı planladığı vurgulanırken gelecek sezon Fenerbahçe’nin kalesini Harun Tekin ile Berke Özer’in koruyacağına değinildi. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 15 milyon Euro.
DARBOĞAZDAN ÇIKIŞ
Fenerbahçe, iki yıldızından toplamda 35 milyon Euro'luk bir bonservis beklerken bu rakam salgın nedeniyle yaşanan mali darboğazda ilaç olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!