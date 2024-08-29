Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.
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Jose Mourinho, kaleyi Dominik Livakovic'e emanet edecek.
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Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda Oosterwolde yer alacak. Stoper ikilisinde Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku görev yapacak.
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Orta sahadaki düzeni bozmak istemeyen Mourinho; İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski'ye şans verecek.
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Sağ kanatta Dusan Tadic, sol kanatta Saint Maximin görev alacak.
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İleri uçta ise Edin Dzeko gol arayacak.
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Bu arada, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Osayi Samuel, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Osayi Samuel ile cezası sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kulübede olması bekleniyor.