Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        7
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

        • 2

          Jose Mourinho, kaleyi Dominik Livakovic'e emanet edecek.

        • 3

          Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda Oosterwolde yer alacak. Stoper ikilisinde Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku görev yapacak.

        • 4

          Orta sahadaki düzeni bozmak istemeyen Mourinho; İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski'ye şans verecek.

        • 5

          Sağ kanatta Dusan Tadic, sol kanatta Saint Maximin görev alacak.

        • 6

          İleri uçta ise Edin Dzeko gol arayacak.

        • 7

          Bu arada, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Osayi Samuel, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Osayi Samuel ile cezası sona eren Mert Hakan Yandaş'ın kulübede olması bekleniyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Habertürk Anasayfa