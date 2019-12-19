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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi

19.12.2019 - 12:19 | Güncelleme:
Fenerbahçe
AA

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 17 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 17 MAÇ

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

TarihKulvarSkor
26 Şubat 2006Süper Lig2-2
19 Kasım 2006Süper Lig0-0
26 Nisan 2007Türkiye Kupası1-1
3 Kasım 2007Süper Lig2-1
29 Kasım 2008Süper Lig2-1
18 Nisan 2010Süper Lig1-0
19 Eylül 2010Süper Lig1-1
5 Şubat 2011Süper Lig2-0
29 Nisan 2012Süper Lig2-1
7 Ekim 2012Süper Lig3-0
30 Ekim 2013Süper Lig3-3
22 Mart 2015Süper Lig1-0
29 Şubat 2016Süper Lig2-1
3 Aralık 2016Süper Lig0-0
23 Eylül 2017Süper Lig2-1
3 Mayıs 2018Türkiye Kupası3-0 (Hükmen)
24 Eylül 2018Süper Lig1-1

GALATASARAY'A 20 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 23 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonSonuç (FB-GS)
07.02.2001Türkiye Kupası4 - 4
06.05.2001Süper Lig2 - 1
16.02.2002Süper Lig1 - 0
06.11.2002Süper Lig6 - 0
29.02.2004Süper Lig2 - 1
22.05.2005Süper Lig1 - 0
08.03.2006Türkiye Kupası2 - 1
22.04.2006Süper Lig4 - 0
03.12.2006Süper Lig2 - 1
08.12.2007Süper Lig2 - 0
03.02.2008Türkiye Kupası0 - 0
09.11.2008Süper Lig4 - 1
25.10.2009Süper Lig3 - 1
24.10.2010Süper Lig0 - 0
17.03.2012Süper Lig2 - 2
12.05.2012Süper Lig0 - 0
12.05.2013Süper Lig2 - 1
10.11.2013Süper Lig2 - 0
08.03.2015Süper Lig1 - 0
25.10.2015Süper Lig1 - 1
20.11.2016Süper Lig2 - 0
17.03.2018Süper Lig0 - 0
14.04.2019Süper Lig1 - 1
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