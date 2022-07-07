Fenerbahçe'nin Instagram hesabına ulaşılamıyor... Sarı-lacivertlilerin milyonlarca takipçisi olan hesabı erişime kapandı. Sayfayı açan sosyal medya kullanıcıları, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir" mesajıyla karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin Instagram sayfasının neden kapandığı henüz bilinmiyor.