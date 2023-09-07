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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen orta saha Josip Misic ile ilgileniyor.

Habere göre, sarı lacivertli takımın henüz oyuncu için resmi bir teklifi olmadığı ancak ilerleyen günlerde Hırvat orta saha için resmi temasların başlayabileceği aktarıldı.

Livakovic'i de Zagreb'den transfer eden Fenerbahçe, bu transferde ikili ilişkilerini kullanmayı planlıyor.

Hırvat ekibiyle toplamda 132 maça çıkan Misic, 6 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.