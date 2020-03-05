Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen Niko Kovac açıklamalar yaptı. Alman basınına konuşan ve Bayern Münih'te yaşadığı sürecin sonrasını anlatan Kovac, "Her şeyin tekrar sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırladıktan sonra, yaz aylarında tekrar bir şeyler yapacağımı düşünüyorum" dedi.

Kendini ait hissedeceği bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kovac, "Bayern Münih'ten daha büyüğü yok, bu yüzden çok umursamıyorum büyüklüğü. Eğer kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim." ifadelerini kullandı.

Milli Takıma gitmeyi düşünmediğini kaydeden Kovac, "Milli Takım'dan teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak günlük çalışma temposunun olduğu işler benim için daha uygun gözüküyor" dedi.