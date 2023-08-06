Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorginho kadroya alınmadı
Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho, Arsenal'in Manchester City ile oynayacağı Community Shield maçında kadroya alınmadı.
Giriş: 06.08.2023 - 22:01
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İngiltere'de Arsenal ile Manchester City Community Shield'de karşı karşıya gelecek.
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Arsenal forması giyen Jorginho'nun hafif kas sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını açıkladı.
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31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile ismi anılıyordu.
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Hellas Verona, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Jorginho'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.