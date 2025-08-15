Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 20:32 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte F.Bahçe'nin Göztepe kafilesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

        Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        "Benfica'ya odaklandı"
        "Benfica'ya odaklandı"
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa