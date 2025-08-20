Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
Benfica karşısında 81. dakikada Youssef En-Nesyri'nin vuruşuyla ağları bulan Fenerbahçe'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Giriş: 20.08.2025 - 23:48 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:48
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin golü ofsayta takıldı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında Anderson Talisca’nın sert şutunda kaleciden dönen topu En-Nesyri tamamladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Yapılan VAR incelemesi sonucu En-Nesyri'nin vuruşu gol değeri kazanmadı.
İşte yaşananlar:
