Fenerbahçe - Feyenoord maçı için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertlilerde hedef, tur için avantajlı skoru elde edip Feyenoord'u turnuvanın dışına itmek. Temsilcimiz, Feyenoord'u elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'ne gidecek. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar, tur için kaç farklı galip gelmeli?" İşte detaylar...