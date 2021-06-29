Fenerbahçeli Atkinson'un ölümüne neden olan polise 8 yıl ceza

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Komşuları, 15 Ağustos 2016 tarihinde Aston Villa'nın eski forveti Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmiş ve bunun üzerine de Monk, bir diğer polis memuru Bettley-Smith ile birlikte sabaha karşı eve gitmişti.

Ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'ın kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk, Atkinson'a üç kez elektroşok uygulamaya çalışmış; ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürmüştü.

Monk'un, Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken kuvvetli bir şekilde alnını tekmelemiş, Bettley-Smith de Atkinson'a copla vurmuştu.

Atkinson hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.