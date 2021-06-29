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Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi

1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'ın 2016'da İngiltere'de polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili davada suçlu bulunan polis memuruna verilen ceza açıklandı. 43 yaşında polis memuru Benjamin Monk 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29.06.2021 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski golcüsünün ölümüne neden olan polise 8 yıl hapis cezası verildi
Fenerbahçeli Atkinson'un ölümüne neden olan polise 8 yıl ceza
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Komşuları, 15 Ağustos 2016 tarihinde Aston Villa'nın eski forveti Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmiş ve bunun üzerine de Monk, bir diğer polis memuru Bettley-Smith ile birlikte sabaha karşı eve gitmişti.

Ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'ın kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk, Atkinson'a üç kez elektroşok uygulamaya çalışmış; ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürmüştü.

Monk'un, Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken kuvvetli bir şekilde alnını tekmelemiş, Bettley-Smith de Atkinson'a copla vurmuştu.

Atkinson hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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