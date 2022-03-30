Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, by-pass ameliyatı oldu.Fenerbahçe'de Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Şekip Mosturoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizle. Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz Eski Başkanımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.