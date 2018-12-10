Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir takımın başına getirilmesi için kampanyalar yaptığı Ersun Yanal'da mutlu sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, bu akşam teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yaptı. Görüşmeler sonucu tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor.

Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayıp 'Söz Fenerbahçe ise gerisi teferruattır' demişti.