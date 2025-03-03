Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor!

Sarı-lacivertliler, 2025 yılında çıktığı hiçbir resmi maçta mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

REKLAM advertisement1 Yeni sezonun başında transferlerin adaptasyon süreci ve oyun sisteminde yaşanan değişimler nedeniyle Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan sonuçlar aldı. Puan kayıpları yaşanırken, takım savunmada zaman zaman zorlandı ve teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Portekizli çalıştırıcı, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte taktiksel bir değişime giderek üçlü savunma sistemine geçti. Bu değişimle birlikte Fenerbahçe, sahada daha dengeli bir görüntü çizmeye başladı. REKLAM

Ligde son olarak Beşiktaş’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyerek şampiyonluk yarışında Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Avrupa’da da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın taktiksel hamleleriyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında iddialı bir şekilde ilerliyor.

Mourinho’nun üçlü savunma tercihi ve oyuncuların rollerini en iyi şekilde kullanması, Fenerbahçe’yi sezonun geri kalanında daha da güçlü bir takım haline getirmiş durumda.