25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan sarı-lacivertliler Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.
Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi.
YANAL ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesinde öğrencileriyle bir araya geldi. Zorlu mücadeleye vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Ligdeki en zor rakiplerimizden birisiyle oynuyoruz. İyi başladık, seri yakalamımız gerekiyor. Bu maçı kazanarak gücümüzü herkese gösterelim. Bu hafta ayrıca rakiplerimizin de zorlu maçları var. Hem camiamıza hem de dışarıya şampiyon olacağımızı gösterelim" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
ALTAY
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