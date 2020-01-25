YANAL ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesinde öğrencileriyle bir araya geldi. Zorlu mücadeleye vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Ligdeki en zor rakiplerimizden birisiyle oynuyoruz. İyi başladık, seri yakalamımız gerekiyor. Bu maçı kazanarak gücümüzü herkese gösterelim. Bu hafta ayrıca rakiplerimizin de zorlu maçları var. Hem camiamıza hem de dışarıya şampiyon olacağımızı gösterelim" ifadelerini kullandı.