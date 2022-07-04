Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Graz kentinin Bad Radkersburg bölgesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salon çalışmalarıyla başladı.

İdman; ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.