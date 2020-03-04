Ersun Yanal'la yollarını karşılıklı olarak ayıran ve henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlamayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde akşam saatlerindeki antrenmanı, kulübün yardımcı antrenörleri Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleşti.

Fenerbahçe, 7 Mart'ta saat 20.00'de Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler geride kalan 24 haftada topladığı 39 puanla 7. sırada yer alıyor.