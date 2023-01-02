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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

Giriş: 02.01.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
AA

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

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