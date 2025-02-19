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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Anderlecth maçı kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Anderlecth maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Belçika'nın Anderlecth ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:29
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        Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic yer almadı.

        Bu isimlerin dışında transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de kadroya alınmadı.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.

        İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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