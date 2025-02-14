UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk ma&ccedil;ında Kadık&ouml;y&rsquo;de Anderlecht&rsquo;i 3-0&rsquo;la ge&ccedil;en Fenerbah&ccedil;e, b&uuml;y&uuml;k bir avantaj yakalarken, Yusuf Ak&ccedil;i&ccedil;ek de performansıyla geceye damga vurdu. HT Spor dan Esra K&ouml;se nin derlediği habere g&ouml;re, Jose Mourinho&rsquo;nun &uuml;&ccedil;l&uuml; savunma sisteminde sol stoper olarak g&ouml;rev yapan gen&ccedil; futbolcu, ma&ccedil;ın 11. dakikasında Dusan Tadic&rsquo;in gol&uuml;nde asist yaparak kariyerinin ilk asistini kaydetti. Fenerbah&ccedil;e&rsquo;nin ikinci gol&uuml;nde faul beklemeden m&uuml;cadeleyi s&uuml;rd&uuml;ren Yusuf, topu Kostic&rsquo;e aktardı, ardından Edin Dzeko fileleri havalandırdı. Ayrıca Yusuf Ak&ccedil;i&ccedil;ek m&uuml;cadelenin 10. ve 59. dakikalarda iki kez direğe takıldı. &Ouml;zellikle duran toplarda etkili bir oyun sergileyen gen&ccedil; oyuncu, golle buluşamasa da m&uuml;cadelesi ve hırsıyla g&ouml;z doldurdu. Ge&ccedil;tiğimiz sezon İsmail Kartal d&ouml;neminde Nordsjaelland karşısında mecburiyetten sahaya &ccedil;ıkan Yusuf Ak&ccedil;i&ccedil;ek, bu sezon ise Jose Mourinho&rsquo;nun vazge&ccedil;ilmezlerinden biri oldu.