Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı. TRT Spor'da yer alan habere göre sarı lacivertliler ile Konyaspor, futbolcunun transferi konusunda anlaştı fakat Fenerbahçe Abdülkerim'in maaş taleplerini karşılamadı.

Oyuncuya talip olan Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği ifade edilirken Galatasaray'ın da nabız yoklayacağı bildirildi.