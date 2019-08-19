Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Marius Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken haftayı lider kapattı.

Fenerbahçe bundan önceki son 5-0'lık galibiyetini yine Sumudica'nın teknik direktörü olduğu bir takıma karşı almıştı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan 2018'de Sumudica'nın çalıştırdığı Kayserispor'u Soldado (2),Aatıf, Şener ve Giuliano'nun golleriyle 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, o sezondan bu yana hiçbir rakibine karşı 5-0'lık galibiyet elde edememişti.