Fenerbahçe'nin 4. İspanyol futbolcusu Marco Asensio!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda başarılı orta saha Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine ülkesinde Mallorca altyapısında başlayan Asensio, 2015 yazında İspanyol devi Real Madrid'e imza attı. 1 sezon Espanyol'da kiralık olarak oynadığı dönemde performansını yükselten Asensio, 2016-2017 sezonundan itibaren Real Madrid'de birçok başarıya imza attı. 3'er kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya LaLiga şampiyonlukları yaşayan Asensio, eflatun-beyazlılarda 16 kupa kazandı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren Aston Villa'da kiralık olarak top koşturdu.

2016 yılından İspanya Milli Takımı formasını giymeye başlayan Asensio, 2023 yılında UEFA Uluslar Ligi kupasına uzanan takımda yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2018 ve 2022 yıllarında FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

GÜIZA, JOSICO VE SOLDADO'DAN SONRA 4. İSPANYOL

Asensio, Fenerbahçe kulüp tarihindeki 4. İspanyol futbolcu oldu. Kanarya'ya 2008 yazında Teknik Direktör Luis Aragones ile birlikte gelen Daniel Güiza ve Jose Joaquin Moreno Verdu (Josico) forma giyen ilk İspanyalı oyuncular olarak ön plana çıktı. 2017-2018 sezonu öncesi ise Roberto Soldado, sarı-lacivertli kulübe dahil oldu.