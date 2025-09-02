Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin 4. İspanyol futbolcusu Marco Asensio! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin 4. İspanyol futbolcusu Marco Asensio!

        Fenerbahçe'nin PSG'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Marco Asensio, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 4. İspanyol oyuncu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin 4. İspanyol'u Asensio!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda başarılı orta saha Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kariyerine ülkesinde Mallorca altyapısında başlayan Asensio, 2015 yazında İspanyol devi Real Madrid'e imza attı. 1 sezon Espanyol'da kiralık olarak oynadığı dönemde performansını yükselten Asensio, 2016-2017 sezonundan itibaren Real Madrid'de birçok başarıya imza attı. 3'er kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya LaLiga şampiyonlukları yaşayan Asensio, eflatun-beyazlılarda 16 kupa kazandı.

        REKLAM

        2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren Aston Villa'da kiralık olarak top koşturdu.

        2016 yılından İspanya Milli Takımı formasını giymeye başlayan Asensio, 2023 yılında UEFA Uluslar Ligi kupasına uzanan takımda yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2018 ve 2022 yıllarında FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

        GÜIZA, JOSICO VE SOLDADO'DAN SONRA 4. İSPANYOL

        Asensio, Fenerbahçe kulüp tarihindeki 4. İspanyol futbolcu oldu. Kanarya'ya 2008 yazında Teknik Direktör Luis Aragones ile birlikte gelen Daniel Güiza ve Jose Joaquin Moreno Verdu (Josico) forma giyen ilk İspanyalı oyuncular olarak ön plana çıktı. 2017-2018 sezonu öncesi ise Roberto Soldado, sarı-lacivertli kulübe dahil oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Almanya'da yeni zorunlu askerlik modeli
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Afganistan'daki depremde can kaybı 900'e çıktı
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Habertürk Anasayfa