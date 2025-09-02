Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 31. Brezilyalısı Ederson - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin 31. Brezilyalısı Ederson

        Fenerbahçe, kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.Tecrübeli file bekçisi, Sarı Lacivertliler'in tarihindeki 31. Brezilyalı futbolcusu olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 02.09.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin 31. Brezilyalısı Ederson!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor.

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl sonra Brezilyalı kaleci transfer eden sarı-lacivertliler, bu doğrultuda deneyimli file bekçisi Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Profesyonel kariyerine Portekiz'de başlayan Ederson, Benfica takımında yaşadığı şampiyonluklarının ardından 2017 yazında İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu. Brezilyalı kaleci takımının ülkesinde ve dünyada elde ettiği birçok başarıda pay sahibi oldu. 6 kez İngiltere Premier Lig zaferine ulaşırken, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa, 2 FA Cup, 1'er kez de UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

        REKLAM

        Ederson, 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde City'nin kalesini korurken, yaptığı başarılı kurtarışlarla da kulübün ilk kez kazandığı bu kupada önemli rol oynadı.

        Öte yandan 29 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giydi.

        FENERBAHÇE'NİN 31. BREZİLYALI FUTBOLCUSU

        Ederson, sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren Brezilyalı futbolcuların ağırlıklı olduğu kulüp tarihinde, ilk Brezilyalı kaleci 2015-2016 sezonu başında Fabiano ile gerçekleştirildi.

        Fenerbahçe, 1988 yılında ise dünyaca ünlü Alman kaleci Toni Schumacher'i renklerine bağlamıştı. Schumacher, ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken, 3 sezon kaleyi korudu.

        Sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor.

        Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcular şöyle:

        "Gerson Candido de Paula, Sergio Ricardo Nerves, Reginaldo Vicente Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizio de Souza (Edu Dracena), Deivid de Souza, Roberto Carlos, Cristian Oliviera Baroni, Andre Dos Santos, Fabio Bilica, Diego Ribas de Cunha, Jose Fernando Viana de Santana (Fernandao), Fabiano Ribeiro, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Luan Peres, Rodrigo Becao, Frederico Rodrigues de Paula (Fred), Diego Carlos, Anderson Souza Conceiçao (Talisca), Ederson."

        Ankaraspor'da oynarken Türk vatandaşlığına geçen ve 2007 yazında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Wederson listeye dahil edilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa