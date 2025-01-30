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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 3. Slovak oyuncusu Skriniar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin 3. Slovak oyuncusu Skriniar

        Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın ardından takıma dahil ettiği Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayı giyecek üçüncü Slovak oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:21
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        F.Bahçe'nin 3. Slovak oyuncusu Skriniar
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        Kış transfer döneminde üçüncü transferini Milan Skriniar ile yapan Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmayı sürdürdü.

        Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında önce Diego Carlos, ardından da Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ı açıklayarak bu sezonki transfer sayısını 11'e yükseltti.

        Skriniar, Fenerbahçe tarihinin 196. yabancı transferi oldu.

        FENERBAHÇE'NİN SLOVAK OYUNCULARI

        Fenerbahçe tarihindeki ilk Slovak futbolcu, Miroslav Stoch oldu. 2010-2011 sezonu öncesinde İngiltere'nin Chelsea ekibinden transfer edilen Stoch, Fenerbahçe kariyerinde 1 şampiyonluk, 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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        Sarı-lacivertli kulübün bir diğer Slovak oyuncusu ise Martin Skrtel. 2016-2017 sezonu öncesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kadroya katılan Skrtel, sarı-lacivertli formayı 3 sezon terletip İtalya'nın Atalanta Kulübüne, 1 ay sonrasında ise Başakşehir'e transfer oldu.

        Fenerbahçe, tarihindeki 2 Slovak oyuncuyu da İngiltere'den transfer ederken, üçüncü isim Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadroya dahil edildi.

        ALİ KOÇ DÖNEMİNİN İLK SLOVAK OYUNCUSU

        Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde Milan Skriniar ile 64. yabancı oyuncu transferine imza attı.

        Sarı-lacivertli ekip, Ali Koç yönetiminde 39 farklı ülkeden oyuncu transfer ederken, bu dönemin ilk Slovak oyuncusu Skriniar oldu.

        Futbola Slovakya'nın Zilina ekibinde başlayıp yarım sezon ViOn forması giyen Milan Skriniar, daha sonra Zilina'ya geri dönüp ardından İtalya'nın Sampdoria ekibine transfer olmuştu. Sampdoria'daki performansının ardından Inter'e transfer olan Skriniar, Milano ekibiyle 6 sezonluk macerasının ardından 2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.

        Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki altıncı kulübü oldu.

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