Fenerbahçe'nin 11'i netleşiyor

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçının kadrosu şekilleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, eksik oyuncuların yerine oynatmayı düşündüğü isimleri belirlemeye başladı.

Kalede Altay Bayındır olacak. Savunma dörtlüsünde Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'in şans bulması bekleniyor.

Cezalı Luiz Gustavo'nun forma giyemeyeceği mücadelede orta sahanın merkezinde Sosa ve Ozan Tufan'ı düşünen Erol Bulut, 10 numara pozisyonunda ise Mert Hakan Yandaş'ı oynatmayı planlıyor.

Perotti'nin yokluğunda sol kanatta Thiam, sağ kanatta ise Pelkas, formaya en yakın isimler...

Son yapılan kovid testi de negatif çıkan Enner Valencia da takımla çalışmalara başladı. Denizli seyahati öncesinde fiziki durumuna son kez bakılacak Ekvadorlu oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağı bu kontrollerden sonra netleşecek.

Santrfor pozisyonunda Samatta ve Kemal Ademi'den faydalanamayacak teknik direktör Erol Bulut, Papis Cisse'ye görev verecek.