Fenerbahçe-Nice maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 291 karşılaşmada, 114 galibiyet alırken, 62 maçta berabere kaldı. 115 müsabakada ise mağlup oldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe-Nice maçının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Nice maçı muhtemel 11'leri...